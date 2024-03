Cara mandria,

ecco la sorpresissima che non avete trovato nell’uovo di Pasqua.

E’ per noi una vera gioia poter annunciare che il nuovo sito di hookii è finalmente online. Il rinnovamento del sito è stato il principale obiettivo per il 2024 del nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi lo scorso ottobre. Un progetto fortemente voluto dal nostro Presidente che, da buon pinguino, oggi porta a tutti noi i risultati del lavoro e dell’impegno di tanti.

Alla realizzazione di questo spazio, rinnovato nella forma e nei contenuti, hanno partecipato molti utenti e oggi noi vogliamo ringraziarli tutti, perché hanno costruito una cosa davvero importante per tutti noi, per chi ci lavora, per i commentatori, per i lettori.

I tecnici hanno apportato molte migliorie che aiuteranno lo staff di hookii a lavorare meglio. Queste implementazioni dall’esterno non si vedono ovviamente, ma sono indispensabili per avere un hookii sempre più bello.

L’aspetto grafico è stato aggiornato, senza però allontanarsi troppo dalla versione originale del sito. Questo per rispetto della tradizione e perché i nostri lettori non si sentano spaesati con una grafica troppo innovativa.

Molti cambiamenti sono stati introdotti anche nell’organizzazione dei contenuti del sito. Sono state eliminate molte sezioni che ormai erano invecchiate e un po’ passate di moda e al loro posto sono stati varati nuovi contenitori incentrati su temi appassionanti e attuali, che siamo certi soddisferanno le esigenze informative della nostra comunità. Li troverete riuniti nel nuovo boxino giallo al bar.

Nel ringraziare tutti i volontari che hanno contribuito a concludere questo restyling, ci complimentiamo con loro e ci auguriamo che tutti voi apprezzerete la nuova versione di hookii che ci accompagnerà nei prossimi 10 anni di vita dell’associazione.

Per noi è un momento davvero emozionante, il varo di un progetto fortemente voluto che sembrava non saremmo mai riusciti a realizzare.

Se nei primi giorni si verificassero dei problemi di funzionamento, sempre possibili a fronte di tanti cambiamenti, vi preghiamo di segnalarlo cercando le marmotte.