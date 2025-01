Su Vogue tutte le nomination ai Golden Globes 2025. La cerimonia di premiazione della 82ª edizione dei Golden Globe avrà luogo il 5 gennaio 2025 e sarà nuovamente trasmessa in diretta dalla rete CBS. Sarà presentata dalla comica Nikki Glase.

A gennaio i Golden Globes 2025 daranno nuovamente il via alla awards season, aprendo la strada alla corsa che culminerà con gli Oscar. I premi sono assegnati dalla Golden Globes Foundation, la nuova realtà che raccoglie l’eredità dell’associazione dei giornalisti stranieri di base ad Hollywood, e che assegnano quindi prestigiosi riconoscimenti sia per quanto riguarda il cinema sia per quanto riguarda le serie e i programmi tv. Ecco quindi che emergono alcuni dei titoli più promettenti dell’anno, come Wicked, The Substance ma anche la rivelazione Emilia Peréz, che ha fatto record con ben 10 nomination. Dal lato delle serie tv, invece, ecco in odore trionfo produzioni come Shōgun, The Bear e le miniserie Baby Reindeer e The Penguin. C’è anche un po’ di Italia: il film Vermiglio, infatti, oltre a essere stato scelto per tentare di entrare nella cinquina delle pellicole straniere agli Oscar, è nominato anche qui nel gruppo dei film internazionali.