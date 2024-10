Google comprerà energia nucleare per nutrire l’Intelligenza Artificiale

Il Guardian riporta la notizia che Google ha concluso un accordo per far costruire sette piccoli reattori nucleari tra pochi anni, quando l’azienda Kairos Power avrà terminato la costruzione del suo primo impianto commissionato da altri utenti — e dopo aver ottenuto le autorizzazioni prescritte.

Google hopes the deal will provide a low-carbon solution to power datacentres, which require huge volumes of electricity…

… The explosive growth of generative AI, as well as cloud storage, has increased tech companies’ electricity demands.