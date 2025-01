L’abbigliamento maschile nel secolo scorso: 1901-1910

Un articolo pubblicato su FashionBeans ripercorre i cambiamenti sociali, culturali e tecnologici che hanno influenzato l’abbigliamento maschile nel corso del tempo, dal tardo ottocento fino ai primi anni duemila.

L’articolo descrive il passaggio da abiti elaborati del XIX secolo agli stili più pratici e moderni del XX secolo, inclusa l’introduzione dello smoking e del completo a tre pezzi. Le guerre mondiali hanno naturalmente avuto un impatto significativo sulla moda maschile, portando a stili più funzionali e pratici. Decenni come gli anni ’20 e ’60 del novecento hanno visto una maggiore espressione di individualità e ribellione manifestarsi attraverso la moda, con l’introduzione di un abbigliamento sportivo e stili più casual.

Historical Manswear, un sito che raccoglie risorse bibliografiche, esempi di abiti storici in collezioni museali e una lista di mostre museali dedicate all’abbigliamento maschile, pubblica alcuni esempi di abbigliamento maschile nella storia: 1600, 1700, 1800.

Per quanto riguarda la moda maschile nel 1900 invece alcuni video dal canale Gentleman’s Gazette illustrano l’abbigliamento di moda nel secolo scorso, decennio per decennio, fino al 1960. Iniziamo con gli abiti di moda nei primi dieci anni del secolo: cappelli, giacche, cravatte, barbe e baffi, pantaloni, scarpe cappotti e accessori che iniziarono a cambiare la moda maschile nel nuovo secolo.

The decade began during the tail end of the Victorian Age, and with the death of Queen Victoria on January 22nd, 1901, the world truly changed into a different era. Technology was developed at a rapid pace, and people were hopeful that the future held something brighter than Victorian austerity. The modern world, as we know it today with weekends and leisure time, started back then. Laborers were offered longer breaks and allowed to enjoy themselves, even though that’s not quite obvious from the photos of the era.