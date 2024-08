Ho cambiato idea nel credere che il futuro delle auto fosse elettrico

Sabine Hossenfelder espone i suoi dubbi sul futuro delle macchine solo elettriche puntando su una domanda, niente affatto nuova peraltro: ma le reti di distribuzione dell’energia saranno in grado di adeguarsi?

La International Energy Agency IEA nel report Electricity grid and secure energy transition sostiene che nel prossimo decennio il tasso di crescita delle reti elettriche debba essere almeno il 20% più alto che nel decennio precedente e che ci sono 3000GW di impianti ad energie rinnovabili che ancora devono essere collegati in rete.

La Hossenfelder punta anche sul costo di questa espansione mostrando i numeri di una stima dell’American Action Forum pubblicati nel post The cost of upgrading electric distribution secondo il quale si pone fra i 314 e i 504 miliardi di dollari. Sono valori che riguardano gli USA.

In EU sembrano esserci valori simili, almeno secondo il documento Smart grids and meters che stima l’investimento in 584 miliardi di euro.

In UE c’è anche il problema della burocrazia. Ad esempio in Spagna Repsol riesce ad installare 2 punti di ricarica al giorno ma la burocrazia ne autorizza poi il collegamento in rete di 9. Al mese. Un problema simile in Germania dove pare ci vogliano mesi.

L’autrice conclude che lei vede il futuro nelle ibride.

Il video dura 7’33” ma è possibile scaricare i sottotitoli e leggersi quelli usando downloadyoutubesubtitles qui.