Hookiifest #10 – Roma: il programma completo

Cara mandria, ecco finalmente il programma completo con tutti gli aggiornamenti per l’hookiifest del decennale. Avete prenotato il treno?

Intanto abbiamo arricchito il programma del sabato pomeriggio con un tavolo dove potremo scoprire insieme a PaMar l’arte della calligrafia. E proponiamo di trovarci con chi lo desidera la domenica mattina a fare una colazione pre-assemblea alla PASTICCERIA FABRICA (orario libero, senza prenotazione).

Ecco una tabellina con tutte le iniziative (programma in PDF) in modo che possiate con facilità vedere gli orari e gli indirizzi. Rispetto al programma precedente sono stati aggiunti i ristoranti per il sabato sera (PRIMO, via degli Etruschi 5) e per la domenica a pranzo (VOSTROSTERIA, via Girolamo Savonarola 7), oltre che un ritrovo per la colazione domenicale (Pasticceria Fàbrica, via Girolamo Savonarola 8) per il quale non è necessario prenotarsi.



Ecco la mappa per raggiungere dal That’s All in via dei Reti il ristorante PRIMO per la cena di sabato:

La colazione di domenica mattina alla Pasticceria Fabrica accanto allo Studio Anthea:

Il ristorante VOSTROSTERIA per il pranzo domenicale:

Le mappe degli altri luoghi le trovate qui.

Per tutti i partecipanti alle varie iniziative abbiamo preparato una piccola sorpresa.

Ricordatevi, se non l’avrete già ritirata al momento di lasciare l’hookiifest e tornare a casa, di chiederla a kenmare.

Non dimenticate l’oggettino inutile-futile per partecipare all’asta.

Vi aspettiamo! Qui il modulo di partecipazione, se non l’avete ancora compilato, in modo che possiamo avere i numeri per le prenotazioni.