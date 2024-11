I brasiliani sono sul lastrico per tassi da capogiro sui debiti da gioco

Bloomberg racconta il crescente fenomeno della ludopatia in Brasile, un grave problema in un paese dove quasi un abitante su tre vive sotto al soglia di povertà.

Nei primi dell’Ottobre 2024, nella sede delle Nazioni Unite il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è lanciato in una filippica sui mali del gioco d’azzardo. È stato strano sentirne parlare durante le riunioni annuali di settembre delle Nazioni Unite, soprattutto perché questo panel era stato convocato per discutere degli sforzi per preservare le norme democratiche, ma Lula era troppo agitato per preoccuparsene. Il gioco d’azzardo, ha inveito, sta distruggendo le finanze di innumerevoli persone, soprattutto dei più poveri, che “accumulano debiti” per finanziare il loro vizio.

Un recente rapporto della banca centrale ha evidenziato la gravità di questo fenomeno, causando scalpore a Brasilia: il 20% dei fondi stanziati dal governo per il principale programma sociale del Paese ad agosto è stato speso su siti di gioco d’azzardo online. “La vulnerabilità legata alla povertà,” afferma Daniel Dias, professore alla Fundação Getúlio Vargas Law School, “è qualcosa che ci distingue.” A ciò si aggiunge il fatto che molti brasiliani stanno ottenendo accesso ai prestiti per la prima volta nella loro vita — tramite app mobili e carte di credito che applicano tassi di interesse annuali fino al 438% — creando così un mix esplosivo. Tanti brasiliani stanno accumulando debiti di gioco così elevati che Nubank, la banca più grande dell’America Latina, ha rilasciato una dichiarazione a settembre per rassicurare gli investitori di avere una bassa esposizione ai prestiti concessi ai giocatori in difficoltà.

Per decenni i brasiliani si sono dedicati al gioco d’azzardo in modo informale e fuori dalla legalità, ma da quando è stato legalizzato nel 2018 la ludopatia è diventata una piaga sociale, grazie al marketing aggressivo delle aziende e all’uso dei social media a scopo pubblicitario.

Internet è inondata di annunci di tigri cartoonesche che offrono immense ricchezze e di influencer che suggeriscono che gli stili di vita sontuosi sono solo a un giro di roulette. I jingle accattivanti con i nomi delle società di scommesse – come Betano, Betnacional e Blaze, che vende Crash, il gioco di cui dos Santos è appassionato – suonano incessantemente in TV e alla radio. Altri sono sparsi sulle maglie delle principali squadre di calcio brasiliane: Superbet, Esportes da Sorte, Pixbet.