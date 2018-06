I cambiamenti nelle convenzioni sociali [EN+IT]

A cura di @Vega.

A che punto l’opinione di una maggioranza può subire alterazioni e lasciare spazio a punti di vista minoritari? un gruppo di ricercatori della University of Pennsylvania e della University of London ha recentemente pubblicato un articolo su Science nel quale sono descritti i risultati di esperimenti controllati capaci di definire i punti critici nelle dinamiche delle convenzioni sociali. Ne parla un articolo di Le Scienze, “La massa critica che cambia le convenzioni sociali”:

Perché una comunità accetti o adotti un punto di vista che entra in collisione con convenzioni sociali o convinzioni comuni – che si tratti di matrimoni gay, leggi sulle armi o la parità di genere – la minoranza che sostiene quel punto di vista deve arrivare al 25 per cento circa della popolazione. A quel punto si verifica un cambiamento sociale su vasta scala e una prospettiva o un comportamento prima messo all’indice o guardato con diffidenza viene considerato socialmente accettabile. E’ questa la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori diretti da Damon Centola dell’Università della Pennsylvania a Filadelfia.

Un’altra descrizione dello studio è stata pubblicata su OggiScienza, “Le minoranze che decidono”:

La soglia del 25% non si può considerare come un valore universale, valido per tutte le convenzioni sociali, spiegano i ricercatori nell’articolo. I risultati di questo lavoro, però, potrebbero essere applicati per studiare le dinamiche di alcune comunità online, come ad esempio quelle che riguardano il coinvolgimento di “complici” da parte di organizzazioni o governi, con lo scopo di influenzare comportamenti e credenze popolari.