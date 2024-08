I manutentori della rete

L’industria marittima invisibile che mantiene Internet in funzione è composta da centinaia di miglia di cavi sottili che giacciono sul fondo dell’oceano, The Verge ci porta a scoprire una flotta di navi che si occupano di garantire le connessioni in tutto il pianeta.

Questi cavi, noti come cavi sottomarini, sono essenziali per il funzionamento globale di Internet. Tuttavia, spesso si rompono o subiscono danni a causa di vari fattori, come terremoti, attività vulcanica o attività umane.

In questo articolo, viene raccontata la storia di una flotta di 22 navi di riparazione dei cavi sottomarini che lavorano incessantemente per mantenere la connettività globale. Uno dei momenti cruciali descritti nell’articolo riguarda il terremoto e lo tsunami del 2011 in Giappone. In quell’occasione, l’ingegnere capo della nave di manutenzione dei cavi Ocean Link, Mitsuyoshi Hirai, si trovava a bordo mentre completava la riparazione di un cavo sottomarino danneggiato tra il Giappone e la California. L’equipaggio ha dovuto affrontare l’emergenza del terremoto e prepararsi per un possibile tsunami, poiché la nave si trovava in acque relativamente basse.

On the afternoon of March 11th, 2011, Mitsuyoshi Hirai, the chief engineer of the cable maintenance ship Ocean Link, was sitting in his cabin 20 miles off Japan’s eastern coast, completing the paperwork that comes at the end of every repair. Two weeks earlier, something — you rarely knew what — damaged the 13,000-mile fiber optic cable connecting Kitaibaraki, Japan, and Point Arena, California. Alarms went off; calls were made; and the next day, Hirai was sailing out of the port in Yokohama to fix it. A camera mounted on the KDDI Ocean Link on March 11th, 2011. Loading … The repair was now nearly done. All that remained was to rebury the cable on the seafloor, which they were doing using a bulldozer-sized remotely operated submersible named Marcas — and, of course, the paperwork. Suddenly, the ship began to shudder. Hirai got to his feet, found he could barely stand, and staggered out of his cabin, grasping the handrail as he pulled himself up the narrow stairway to the bridge. “Engine trouble?” Hirai asked the captain, who’d already checked and replied that everything seemed normal. The ship continued to tremble. Looking out from the bridge, the sea appeared to be boiling.

L’articolo rivela l’importanza vitale dei cavi sottomarini per il funzionamento di Internet e il lavoro delle navi di riparazione che operano in condizioni estreme per garantire la connettività globale. Questi professionisti devono essere precisi, calmi e pronti a intervenire in qualsiasi momento per mantenere il flusso di dati che tiene il mondo connesso.