I problemi delle bici elettriche nel Regno Unito

Jon Ungoed-Thomas su The Guardian dà notizia di un’interrogazione parlamentare nel Regno Unito riguardo alle bici elettriche. L’interrogazione ha portato alla luce che nel 2023 ci sono state undici morti causate dall’incendio di batterie di biciclette e monopattini elettrici. Sembra che in buona parte degli incendi siano stati coinvolti mezzi elettrici equipaggiati con batterie non originali o montate con metodi di fortuna.

Gli incendi delle batterie sono pericolosi perché le biciclette sono di norma lasciate in carica di notte all’interno della casa, dove possono sviluppare incendi di tipo molto rapido e impedire il passaggio per fuggire all’esterno.

London Fire Brigade warns e-bikes and e-scooters are now the fastest growing fire risk in the capital. It recorded 149 e-bike fires in 2023, and three deaths, and 87 e-bike fires in 2022, with no deaths recorded. An analysis by the service of 73 e-bike fires in the capital in the first six months of last year found at least 40% were believed to involve a converted e-bike.