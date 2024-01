I programmi di benessere aziendale non rendono felici i dipendenti

Su The Guardian André Spicer parla dei programmi di benessere aziendale offerti ai dipendenti, valutando gli studi pro e contro queste pratiche.

I wellness programmes sono una serie di attività/benefici/proposte in aggiunta al salario che l’azienda propone al dipendente, come un corso di yoga. La teoria dietro a questo impegno è che un dipendente felice sia anche un lavoratore più produttivo. L’offerta spazia dai piani individuali alle attività di gruppo:

Per migliorare la salute dei dipendenti, le aziende fanno di tutto: aiutano i lavoratori a smettere di fumare, offrono piani dietetici e alimenti salutari, introducono sessioni di yoga e di esercizio fisico, installano scrivanie con biciclette fisse, forniscono ai dipendenti applicazioni che tengono traccia dei loro movimenti e del loro sonno, mettono a disposizione psicologi, accompagnano i dipendenti in avventure all’aria aperta e molto altro ancora.

Il giro di affari è di circa sessanta miliardi di dollari; viene spontaneo chiedersi se questi interventi funzionino. Secondo uno studio dell’Università di Oxford, non è così:

Un nuovo studio condotto da William Fleming dell’Università di Oxford esamina l’impatto di un’ampia gamma di interventi per il benessere sul posto di lavoro, come corsi di gestione dello stress e di mindfulness e app per il benessere. È emerso che quasi nessuno di questi interventi ha avuto un impatto statisticamente significativo sul benessere dei lavoratori o sulla soddisfazione lavorativa. Non hanno migliorato il senso di appartenenza al lavoro dei dipendenti né hanno ridotto la pressione del tempo percepita. Né hanno fatto sentire i dipendenti supportati o migliorato le relazioni sul posto di lavoro. In alcuni casi, gli interventi per il benessere sembrano peggiorare la situazione, secondo lo studio. Ad esempio, la formazione sulla resilienza e la mindfulness sul posto di lavoro hanno avuto un impatto leggermente negativo sulla salute mentale dei dipendenti.

Lo studio non è il solo a mostrare scetticismo, anche negli Stati Uniti una simile indagine ha trovato risultati poco incoraggianti. Ma se buttare soldi al vento in spensieratezza non funziona, cosa è che rende felice il dipendente? Chiosa Spicer: