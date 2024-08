I risultati sul reddito universale finanziato da Sam Altman

I risultati dei ricercatori basati su tre anni di pagamenti hanno mostrato che i partecipanti utilizzavano i fondi per beni essenziali come cibo, affitto e trasporti, riducendo l’uso di antidolorifici non prescritti e il consumo eccessivo di alcool. Sebbene il denaro non potesse risolvere problemi di salute di lunga data, i partecipanti dedicavano più tempo alla cura della salute, con una maggiore probabilità di andare dal dentista e un aumento del 26% delle visite ospedaliere rispetto al gruppo di controllo.

Col passare del tempo, i partecipanti diventavano più orientati al futuro: miglioravano nella gestione del budget e nei risparmi, erano più propensi a perseguire un’istruzione superiore e avevano idee imprenditoriali. Tuttavia, non ci sono stati aumenti significativi nel raggiungimento di istruzione superiore o nell’avvio effettivo di attività rispetto al gruppo di controllo.

Alcuni sogni di mobilità si sono però realizzati: i destinatari erano più propensi di oltre quattro punti percentuali a cambiare casa e quartiere rispetto al gruppo di controllo, cercando migliori distretti scolastici o smettendo di vivere su divani di amici.

Per quanto riguarda il rapporto con il mercato del lavoro, i risultati hanno mostrato che dipende dal contesto. Entrambi i gruppi hanno lavorato un po’ di più alla fine del periodo di studio, in parte perché i pagamenti sono iniziati durante la pandemia di Covid-19 e sono terminati dopo la ripresa economica. In media, le persone che ricevevano 1.000 dollari al mese lavoravano un’ora in meno a settimana rispetto a quelle che ricevevano 50 dollari al mese. I genitori single, in particolare, sembravano ridurre leggermente le ore di lavoro per accettare lavori più flessibili e trascorrere più tempo con i figli.

I destinatari con i redditi più bassi utilizzavano il denaro in modo diverso rispetto a quelli con redditi più alti. Hanno aumentato la spesa per il supporto finanziario a familiari e amici e avevano una maggiore probabilità di pagare per la propria abitazione rispetto al gruppo di controllo.

Rhodes ha dichiarato che le persone le chiedono spesso se il denaro “funziona”. “Questa domanda è come dire se il cibo funziona. Certo che il denaro funziona,” ha detto. “Ma non sono queste le domande chiave che dobbiamo porci. È: quando e dove funziona? E cos’altro può supportare meglio le persone?”