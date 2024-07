Vicky Yang per Fashion History Timeline ci porta a scoprire la tecnica di tessitura ikat.

L’ikat è una tecnica tessile nella quale i fili di ordito e trama vengono tinti prima di tessere il tessuto. Questo processo richiede la legatura dei fili per resistere alla tintura prima della tessitura, creando così tessuti vibranti e colorati. Così l’ikat viene descritto da Wikipedia:

L’ikat è un procedimento per la tintura dei filati, diffuso oggi specialmente fra i popoli malesi e indonesiani. Il significato del termine è legare. L’ikat tecnicamente è un tipo di tintura dove parti dei filati vengono protette tramite una stretta legatura per non essere tinte, mentre le parti non legate si colorano. Si distingue un ikat semplice, nella quale la tintura è praticata sui fili dell’ordito, uniti in piccoli mazzi legati in modo da ottenere, durante la tessitura sul telaio, il disegno prestabilito e un ikat doppio, nel quale sono trattati con analogo procedimento anche i fili della trama.

L’ikat è diffuso in diverse parti del mondo, ma nelle aree dell’Asia centrale solo i fili di ordito vengono legati. Questa tecnica ha raggiunto il suo apice nel XIX secolo nei centri urbani dell’Asia centrale, dove i tessuti ikat, eseguiti con maestria, erano molto apprezzati. Oltre all’Asia centrale, l’ikat è diventato una delle tradizioni tessili più importanti e diffuse in Indonesia. Questi tessuti sono intrecciati nella vita quotidiana degli indonesiani, dalla nascita fino al sudario funebre. L’ikat è un’arte tessile che unisce la maestria artigianale alla bellezza dei tessuti, creando capolavori intricati e culturalmente significativi.

Ruth Barnes nell’Encyclopedia of Clothing and Fashion descrive nel dettaglio i processi che portano alla creazione dei tessuti ikat:

…prior to weaving, warp (lengthwise yarn) or weft (crosswise thread) or sometimes both are tied off with fiber knots that resist absorbing color and are then dyed. To facilitate the pattern tying, the threads are set up on a frame. They are then grouped into bunches of several threads to be tied at once; this results in the creation of knot units from which the overall pattern is built up. Resist ties are removed or new ones added for each color; their combinations create the design. After dyeing is completed, all resists are opened, and the patterned yarns are woven.

Sempre la Barnes racconta l’origine del nome di questo tipo di tessuti:

La parola ‘ikat’ deriva dalla parola malese-indonesiana per ‘cravatta’; è stato introdotto nelle fonti europee di tecnologia e storia tessile all’inizio del XX secolo, quando gli studiosi olandesi hanno iniziato a prestare attenzione alle ricche tradizioni tessili delle Indie Olandesi, l’attuale Indonesia.

Il George Washington University Museum fino a giugno 2024 ha in programma una mostra dedicata all’ikat:

Irresistible: The Global Patterns of Ikat celebra l’eredità artistica e culturale dell’ikat, una sofisticata tecnica di tintura a resistenza utilizzata in tutto il mondo per modellare i tessuti. I disegni Ikat prendono vita prima che i fili vengano intrecciati nel tessuto attraverso una pratica meticolosa di legatura e tintura selettiva dei fili prima della tessitura. I materiali, l’abilità e il tempo necessari per creare i tessuti ikat li hanno resi potenti simboli di ricchezza e status elevato in molte culture. Irresistible accompagna i visitatori in un tour mondiale dell’ikat che attraversa secoli e culture, dall’India, all’Asia monsonica, all’Asia occidentale e centrale, al Giappone, all’Africa e alle Americhe. I punti salienti includono un panno da uomo realizzato dai tessitori maschi Baule della Costa d’Avorio, i produttori di ikat più riconosciuti dell’Africa occidentale, e un involucro dell’anca realizzato per i reali balinesi, le cui immagini realistiche e figurative rappresentano un tour de force dell’arte ikat. Cinque cortometraggi in mostra forniscono casi di studio della produzione contemporanea di ikat in India, Indonesia, Cambogia, Giappone e Uzbekistan.

Sulle pagine del Washington Post viene presentata una mostra dedicata all’ikat al George Washington University Museum:

Infine The Craft Atlas dedica un articolo ricco di immagini a questa tecnica di tessitura e tintura: