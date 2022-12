Esistono due sessi. Vero?[EN]

Quando si discute di persone trans, una delle obiezioni più comuni è quella secondo cui in natura esistano soltanto due sessi, chiaramente distinti. Un articolo di Scientific American, invece, prova a fare una panoramica delle più recenti conoscenze di biologia umana, per scoprire che forse le cose sono più complesse.

L’articolo affronta le conoscenze sulle differenze di sesso in tre aree della biologia umana: dal punto di vista della genetica, da quello della neurobiologia e da quello dell’endocrinologia.

Il primo punto affrontato, è quello relativo alla genetica.

Nearly everyone in middle school biology learned that if you’ve got XX chromosomes, you’re a female; if you’ve got XY, you’re a male. This tired simplification is great for teaching the importance of chromosomes but betrays the true nature of biological sex. The popular belief that your sex arises only from your chromosomal makeup is wrong. The truth is, your biological sex isn’t carved in stone, but a living system with the potential for change.

In realtà, la definizione dei caratteri primari è dovuta ad un delicato equilibrio di espressioni geniche. Uno specifico gene determina la specializzazione delle gonadi fetali in testicoli o ovaie, ma è necessaria la continua espressione di un altro insieme di geni per mantenere questa specializzazione, anche in età adulta.

Dal punto di vista della neurobiologia, è noto come uomini e donne presentino in media delle differenze morfologiche nella struttura cerebrale. Tuttavia, siamo ben lontani dal poter collegare con ragionevole sicurezza queste differenze morfologiche a differenze nel funzionamento del cervello tra i due sessi. A complicare ulteriormente le cose, alcuni studi hanno evidenziato come in alcuni ambiti il cervello degli uomini omosessuali sia morfologicamente più simile a quello delle donne che a quello degli uomini etero. Infine, il cervello delle persone transgender sfugge ad ogni tentativo di classificazione: a seconda delle caratteristiche studiate, il cervello dellle persone transgender presenta somiglianze con quello delle persone del loro stesso alla nascita, con quello delle persone che condividono la loro stessa identità sessuale, oppure caratteristiche intermedie.

Infine, le cose si rivelano complesse anche dal punto di vista dell’endocrinologia

Through puberty, certain sex hormones like estrogen, progesterone and testosterone become weighted toward one end of a spectrum. But in developed adults, estrogen and progesterone levels are on average similar between males and nonpregnant females. And while testosterone exhibits the largest difference between adult males and females, heritability studies have found that genetics (X vs. Y) only explains about 56 percent of an individual’s testosterone , suggesting many other influences on hormones.

La conclusione finale di questa panoramica è che l’evidenza scientifica in nostro possesso punti in maniera abbastanza univoca a confutare la visione strettamente binaria delle caratteristiche sessuali. Questo cambiamento di paradigma aiuta anche a comprendere meglio l’esistenza delle persone trans, non più relegate ad un’anomalia, ma pienamente riconosciute come espressione all’interno di un continuum ricco e variegato