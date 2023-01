Il crollo di FTX ha gettato discredito sulle idee dell’Altruismo efficace?

Project-Syndicate pubblica un articolo del filosofo bioetico Peter Singer (autore, tra gli altri, di Animal Liberation) in risposta al alcune critiche al movimento dell’Altruismo efficace.

Singer replica alle critiche di chi attribuisce gli imbrogli finanziari di Sam Bankman-Fried alle idee sottostanti il movimento di Effettive Altruism. Singer fa notare come il fondo che SBF aveva creato per sostenere le proposte di altruismo efficace aveva distribuito solo lo uno per cento della sua fortuna personale. Secondo uno dei critici:

L’altruismo efficace «è corrotto alla radice dal suo legame con un utilitarismo che, a prescindere dalle sue proteste, finirà sempre per giustificare mezzi malvagi in nome di fini apparentemente nobili».

La risposta di Singer è che le menzogne possono essere necessarie e giustificate, in alcune circostanze, per raggiungere i fini nobili che una persona si prefigge. Ma in questo caso non lo erano.