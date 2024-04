Il fascino del numero 0

In un articolo su Wired Simone Valesini riporta le ipotesi di uno studio di due ricercatori dello University College di Londra in merito al concetto del numero 0 che avrebbe avuto origine dalla paura dei predatori sperimentata dagli antichissimi antenati della nostra specie.

L’ipotesi dei ricercatori, è che il nostro concetto di zero sia un costrutto che abbiamo sviluppato su un’abilità molto più antica, e in qualche modo indipendente dal concetto di numerosità: quella di riconoscere l’assenza di qualcosa nell’ambiente. Una capacità che condividiamo con molti animali, e che potrebbe essere legata alla necessità di difendersi dai predatori. “Se sono un’antilope – spiega Benjy Barnett, uno dei due autori, in un articolo del New Scientist – e do una rapida occhiata alla ricerca di predatori, l’attività cerebrale che porta a decidere ‘no non ne ho visto nessuno’ potrebbe essere proprio il precursore di quella che utilizziamo per il numero zero”.