Il fascino e il mistero delle fusa

In un articolo pubblicato su The Atlantic e tradotto da Federico Ferrone per l’Internazionale, Katherine J. Wu ci accompagna nel mondo affascinante e misterioso delle fusa dei gatti.

Ma le fusa, uno dei suoni più riconoscibili nel regno animale, sono anche uno dei più misteriosi. “Nessuno sa ancora come sono emesse le fusa”, afferma Robert Eklund, fonetico e linguista presso l’Università di Linköping, in Svezia. Anche gli esperti non sanno esattamente quale significato abbiano. I gatti fanno le fusa quando sono felici, ma a volte anche quando sono ansiosi o impauriti, quando hanno le doglie, e anche quando stanno per morire. I gatti sono forse le creature più imperscrutabili che gli umani accolgono nelle loro case, e le fusa sono il suono più imperscrutabile che producono.

Le fusa sono suoni vibranti che i gatti reiscono ad emettere sia durante l’espirazione che durante l’inspirazione, contrariamente ai vocalizzi di gran parte degli animali. Nonostante siano stati proposti diversi meccanismi fisiologici per spiegare come vengano generate le fusa, la difficoltà a convincere un gatto a riprodurle in un ambiente controllato ha seriamente ostacolato la ricerca.

Nella stragrande maggiornaza delle occasioni, le fusa sono associate a momenti piacevoli e rilassati nella vita di un gatto: l compagnia del proprio umano o un cibo particoarmente appetitoso. Tuttavia, sono noti anche i casi di gatti che emettono fusa in momentio particolarmente stressanti, come le visite dal veterinario

O forse le fusa nei momenti difficili sono una forma di autoconsolazione, dice Jill Caviness, veterinaria ed esperta di gatti presso l’università del Wisconsin a Madison, oltre che proprietaria di un felino di nome Electron. Potrebbero anche essere un tentativo del gatto di ingannare il proprio corpo, afflitto dal dolore, e portarlo a uno stato di minore stress

Nonostante le difficoltà, lo studio della comunicazione nei gatti sta vivendo un periodo di particolare vivacità. Tuttavia, le fusa sembrano essere molto più elusive dei miagolii. Siamo generalemtnte in grado di capire le differenze tra i vari miagolii prodotti da un gatto, ma per le fusa è molto più difficile, anche se non impossibile