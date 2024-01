Il giro del mondo, in volo dalla propria poltrona

Hookii ha seguito, decollo dopo decollo, atterraggio dopo atterraggio, un appassionante giro del mondo con un simulatore di volo estremamente realistico.

L’avventura è stata accompagnata da un nutrito pubblico, che aspetta ora l’arrivo alla destinazione finale, previsto proprio in questi giorni. Una singolare esperienza di viaggio dalla propria poltrona, condivisa con un gruppo di spettatori entusiasti che, grazie alle tante fotografie, ha potuto viaggiare con la fantasia insieme al pilota.

Da decenni ormai internet ci permette di recuperare in un instante informazioni in giro per il mondo, vedere dirette, fotografie, ci consente in un certo senso di viaggiare restando a casa.

Grazie alle cartografie più recenti (Google maps, Google street view, Google earth, Bing maps, Bing 3d, Bing streetside per citare i siti più famosi) possiamo vedere il mondo da varie prospettive e pianificare i nostri spostamenti e viaggi.

Ma possiamo fare ancora di più: persino volare sopra le città, decollare da un aeroporto, affrontare tramonti e temporali, sbirciando dal finestrino e potendo riconoscere città, monumenti e panorami, come se fossimo davvero lì.

I simulatori di volo esistono da decenni, ma nell’ultimo anno Microsoft ha fatto uscire la sua versione più aggiornata di Flight Simulator e con quest’ultima ha promesso (e in buona parte mantenuto, come vedremo) di farci viaggiare in tutto il mondo, sorvolando vere montagne, veri laghi, veri monumenti, vere città.

Siete tentati ? Sappiate che serve un PC piuttosto potente oppure una Xbox di ultima generazione: a quel punto potete comprare il gioco, oppure accedere con l’abbonamento Xbox Pass, al costo di un Netflix.

Se non siete tentati dai tecnicismi, ma siete comunque curiosi, restate con noi, vi portiamo a fare un giro. Del mondo.

Per un giocatore che si è appena avvicinato al suo primo simulatore di volo già decollare è un grande successo.

Ma per un vero appassionato, qualcuno che già conosce i rudimenti e si sa muovere nella cabina di un aereo, ci vuole qualcosa in più, una vera sfida.

E’ qui che entra in gioco il nostro I.c.E. , appassionato di simulatori di volo, che ha deciso di fare il giro del mondo con un piccolo velivolo e regole molto strette:

Flight Simulator configurato al massimo livello di realismo

Live weather (volare nel mondo di gioco alla stessa ora del mondo reale, con il meteo sincronizzato con quello reale. Se è notte si vola di notte, se tira vento si balla, se c’è tempesta si prega)

Live traffic (sincronizzando il traffico degli aeroporti con il traffico reale, aspettando il proprio turno se la pista è occupata)

Fare rifornimento solo negli aeroporti che hanno effettivamente carburante per un monomotore come quello che sto usando

Nessuna seconda chance, se sbagli un atterraggio è tutto finito.

In questo modo il gioco non è soltanto volare, ma pianificare, tenere conto del tempo previsto, delle distanze da percorrere, del carburante a disposizione, delle tappe necessarie per non rimanere a secco.

A quel punto la sfida diventa davvero interessante e naturalmente al pilota virtuale si aggiunge un pubblico reale, noi utenti di Hookii, che di settimana in settimana seguiamo il suo viaggio, il suo racconto, gli intoppi, le delusioni, sempre riempiendoci gli occhi di immagini stupende.

Queste le tappe che ci ha raccontato, ognuna punta al commento dove trovate cartine di pianificazione, aneddoti e foto, foto, foto; ne mettiamo solo alcune in coda alla lista, ingrandibili con un click, per invogliarvi alla lettura:

(sx: Hornafjorour. dx: Havre-Saint-Pierre)

(sx: New York. dx: Arches-National-Park)

(sx: Gran Canyon. dx: Big Bear)

(sx: San Francisco. dx: Valdez)

(sx: Onokotan. dx: Uragano Lam sopra l’isola di Hokkaido)

(sx: isola di Miajima. dx: Subic)

(sx: doppio arcobaleno nei pressi dell’aeroporto di Supadio. dx: tramonto su Kuala Lumpur)

(sosta a Bagan)

Se avete curiosità o domande sentitevi liberi di scrivere nei commenti, il nostro pilota passa spesso di qui e saprà darvi indicazioni e consigli, come vedete dalla foto che alleghiamo in esclusiva è un grande professionista.