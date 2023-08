Il governo argentino ha bloccato un radar nella Terra del Fuoco

Un articolo di Edgardo Aguilera sul quotidiano economico argentino Ámbito (ripreso da un articolo in inglese sul Buenos Aires Herald) racconta che il ministero della difesa argentino ha bloccato le operazioni del nuovo radar dell’azienda privata LeoLabs costruito a Tolhuin, nella Terra del Fuoco.

Le motivazioni addotte sono che l’installazione potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza nazionale, essendo potenzialmente idonea ad essere utilizzata per scopi civili ma anche militari, anche relativamente alla mai accantonata contesa anglo-argentina sulle Falkland/Malvinas.

Da un punto di vista geostrategico militare, i sensori radar utilizzati nell’AGSR hanno una capacità a doppio uso: possono fornire un allarme precoce e una Space Situational Awareness (SSA) in orbita bassa in Argentina. Ciò significa che, dal nostro territorio nazionale, sarà in grado di monitorare l’attività satellitare argentina sia civile che militare (attività che utilizza progetti satellitari in orbita bassa). Intercettare dati, comunicazioni e osservare obiettivi terrestri e marittimi o rilevare aerei. La banda operativa dichiarata dall’azienda coincide con la banda operativa delle stazioni terrestri di trasmissione e ricezione dati in banda S, ricezione in banda X e ricezione in banda K dei satelliti argentini.