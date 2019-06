Il kit definitivo per contrastare il format pseudo-giornalistico “Il lavoro c’è, ma i giovani non vogliono lavorare”

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Un articolo di Arinanna Ciccone pubblicato su Valigia Blu prova a smontare la formula giornalistica, strumentalizzata da alcuni politici come l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, secondo la quale il reddito di cittadinanza avrebbe fatto calare l’offerta di lavoro in alcuni settori come quello alberghiero.

Dopo anni di stillicidio del genere (non) giornalistico “Il lavoro c’è ma i giovani non vogliono lavorare”, da qualche giorno stiamo assistendo alla sua nuova declinazione: “Offriamo lavoro, ma non si trova personale per colpa del reddito di cittadinanza”. Inutile sottolineare quanto sia indecente una simile operazione, che vede complici testate compiacenti e imprenditori (e politici al seguito in veste di risoluti commentatori sui social) cinici e senza scrupoli nell’avvelenare e inquinare la discussione pubblica su un argomento di grande importanza per molte famiglie, che sicuramente meriterebbe di essere trattato in tutt’altro modo. In questi anni come Valigia Blu abbiamo continuamente coperto il format in questione, di volta in volta verificando la notizia, cercando di comprendere le vere ragioni per cui molti giovani (ma non solo) non rispondono o rifiutano le offerte. Puntualmente è emerso che o la “notizia” in realtà serviva a mascherare un annuncio di lavoro (solitamente all’articolo sull’imprenditore disperato che offriva lavoro ma nessuno rispondeva seguiva un secondo articolo sulla pioggia di curricula arrivati da Nord a Sud…) – svelando anche l’incapacità dei datori di lavoro nella ricerca del personale – o che l’offerta era discutibile e sostanzialmente significava bassi stipendi, orari di lavoro massacranti, zero diritti.