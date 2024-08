Il mancato rinnovo del Card. Muller a capo della Congregazione per la dottrina della fede fu a causa di problemi finanziari.

Uno scoop di The Pillar svela che il mancato rinnovo del Cardinal Gerhard Müller come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede non fu per dissidi dottrinali con papa Francesco, ma per il fatto che nella sede della CDF furono trovati centinaia di migliaia di euro in contanti di provenienza ignota. Il cardinale inoltre fu accusato di aver trasferito 200.000 euro in un suo conto personale e di aver regalato un antico tavolo ligneo a un commerciante di antichità suo amico.

Il cardinale, originariamente vicino alla Teologia della Liberazione e a Gustavo Gutierrez, negli ultimi tempi ha assunto posizioni sempre più conservatrici e critiche a Papa Francesco ed è salito all’onore delle cronache per le sue accuse al ‘woke’ e al ‘globalismo’, e di recente per aver definito i figuranti della triste Ultima Cena rappresentata alla Olimpiadi come ‘spiritualmente sradicati e gravemente disturbati mentalmente’.