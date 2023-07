Il mondo in miniatura di Tatsuya Tanaka

Tatsuya Tanaka, fotografo, nasce nella prefettura di Kumamoto, in Giappone, nel 1981. Un articolo, corredato di molte fotografie, parla di lui sul sito eicomenergia.

La sua arte, nata nel 2011, consiste nel riutilizzare oggetti che tutti noi impieghiamo quotidianamente per ricreare scene di vita in miniatura. Cellulari, cibo, strumenti musicali, scarpe: si trova davvero di tutto tra le sue opere, che mostrano scene in cui ognuno di noi potrebbe tranquillamente riconoscersi: da un bagno in piscina ad una passeggiata nel parco, utilizzando mascherine chirurgiche e ortaggi.

Le sue opere mescolano insieme miniature di personaggi per diorami con piccoli oggetti di uso comune (matite, croissant, graffette, fette di limoni) che diventano oggetti o paesaggi in scala più grande.

Dei broccoli possono diventare un bosco dove fare un pic-nic, una mascherina diventa una piscina olimpionica, una spazzola dalle setole bianche diventa una doccia e così via, lasciandosi trasportare dall’immaginazione.

Nel suo sito, Miniature Calendar, Tanaka pubblica dal 2011 una nuova immagine ogni giorno.

Oltre ha questo ha curato diverse esposizioni dei suoi lavori, compresa una mostra all’expo di Dubai nel padiglione del Giappone, e ha pubblicato una selezione delle sue opere su svariati libri, Small Wonders, Miniature Final Fantasy

L’artista giapponese ha esposto i suoi lavori in diverse mostre, sia personali che collettive. “MINIATURE LIFE Exhibition: Tatsuya Tanaka’s World of Resemblance”, che è stata presentata sia in Giappone che in altri paesi, è stata visitata da oltre un milione e mezzo di persone.

Lo stesso Tatsuya sul suo sito racconta così la sua arte: