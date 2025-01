Il numero magico

The Guardian descrive il concetto di capsule wardrobe, una selezione ridotta e mirata di capi essenziali che coprono tutte le necessità, riducendo il caos e semplificando le scelte quotidiane.

Secondo Annmarie O’Connor, autrice di “The Happy Closet”, il numero ideale di capi da avere nell’armadio è 20: un cappotto, tre giacche, cinque pantaloni, cinque top, un vestito e cinque paia di scarpe.

A capsule wardrobe is the kind of thing that most of us chalk up as a nice idea, but not one that is actually achievable in the real world. The need for outfits for different occasions, seasons and moods seems to dictate against a wardrobe stripped back to its bare bones. But what if you could pare the chaos back to a lean, considered edit of only the items you need? Having bare rail between hangers sounds fantastically cathartic, and not needing to wade through a tidal wave of ill-fitting or unloved clothes every time you get dressed sounds dreamy.