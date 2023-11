Il reale valore della collezione di Ottomila, secondo Laszlo Pinter

Il blog di Alessandro Gogna riprende un articolo di Laszlo Pinter intitolato “Il reale valore della collezione di Ottomila” precedentemente pubblicato

su Explorersweb.com il 28 giugno 2023 e originariamente sul sito ungherese mozgasvilag.hu il 26 giugno 2023.

Da quattro decenni il famoso cronista tedesco Eberhard Jurgalski raccoglie dati di alpinismo sugli Ottomila del mondo e pubblica dati su 8000ers.com dal 2008.

… Più di 10 anni fa, partendo da una discutibile salita all’Annapurna, Jurgalski iniziò a verificare le prove di altre scalate. Alla fine la ricerca è durata 10 anni ed è diventato difficile per lui capire come gestire i risultati. Questi hanno dimostrato che la maggior parte degli alpinisti che hanno completato la lista 14×8000 m non erano stati sul punto più alto di tutte le montagne, o non potevano/non volevano confermarlo. In alcuni casi si parla di salite risalenti a 30-40 anni fa, prima dell’era del GPS.

La pubblicazione dei risultati di questa ricerca ha scosso il mondo dell’alpinismo:

Nella lista dei veri successi mancava soprattutto Reinhold Messner. Solo tre dei 44 nomi originali a cui è stato attribuito il completamento dell’elenco 14×8000 m avevano raggiunto in modo verificabile il punto più alto di ciascuna vetta al momento della pubblicazione dello studio. Questo è stato interpretato dalla maggioranza come “il tentativo di Jurgalski di riscrivere la storia dell’alpinismo”. I media hanno solo gettato benzina sul fuoco. Tuttavia Jurgalski non ha fatto altro che pubblicare un’analisi basata sui fatti in cui sottolineava di non voler in alcun modo mettere in discussione i meriti di quegli alpinisti che hanno forse commesso errori in buona fede.

Laszlo Pinter, dopo una lunga analisi su varie imprese e diversi scalatori, a proposito di Messner esprime questa valutazione:

Il vero problema non è il “centimetrismo”, come lo chiamano alcuni, o la possibilità di stabilire nuovi record a causa di errori scoperti decenni dopo. Il problema è che la maggior parte delle persone associa erroneamente gli Ottomila al valore dell’alpinismo e alle prestazioni in alpinismo. È come se gli Ottomila fossero la misura dello scalatore. Ma il valore di uno scalatore non è determinato da quanti Ottomila ha raggiunto, o se ha scalato l’Everest, ma esclusivamente da come ha scalato la montagna. Reinhold Messner è l’alpinista più famoso al mondo e la prima cosa che viene spesso sottolineata di lui è che è stato il primo a scalare tutte quelle 14 vette sopra gli 8000 metri. Ciò ha effettivamente consolidato l’impressione che uno scalatore che fa ciò sia un alpinista straordinario. Ma nella carriera senza precedenti di Messner, il suo successo nella 14×8000 metri è solo una curiosità statistica. Non è questo che fa di lui uno dei più grandi alpinisti mai vissuti. Era già considerato uno dei migliori alpinisti del mondo prima di mettere piede in Himalaya. È il “come” delle sue performance sugli Ottomila a fare di lui uno dei più grandi.

E sugli ottomila Laszlo Pinter conclude così: