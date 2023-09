In Finlandia il diritto alla casa è davvero per tutti

Un video realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e riproposto su Internazionale spiega il progetto Housing First, il programma abitativo finlandese che ha restituito dignità ad un’ampia parte dei senza fissa dimora.

La Finlandia sembra riuscire dove tanti altri stati falliscono: se nel resto d’Europa il numero di persone senzatetto è aumentato di oltre il 70 per cento negli ultimi dieci anni, nel paese nordico la loro quota è calata molto. Per rendere davvero effettivo il diritto alla casa il programma Housing first prevede che lo stato metta a disposizione un appartamento a chiunque si ritrovi a vivere in strada.

Il video inizia con la storia di un musicista, Miguel Rojas, che si è trovato prima in difficoltà dopo la separazione dalla sua compagna. Alcool, droga, depressione lo hanno portato a vivere per strada. Un’altra protagonista del filmato e Tuja, tossicodipendente.

Per entrambi la casa e il programma (fornito dall’Esercito della Salvezza e completamente finanziato dalla Finlandia) è stato il modo per rompere il circolo vizioso in cui si trovavano.

Dalla creazione del programma nel 2008, il numero di senzatetto è passato da 8.000 a 3.600.