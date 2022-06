In Ucraina, la diplomazia è stata esclusa

In una lunga intervista su TomDispatch a cura di David Barsamian, il linguista e filosofo Noam Chomsky riflette sulla guerra in Ucraina discutendo le reazioni di politici, media e società civile nei paesi occidentali.

Barsamian: Nei media e tra la classe politica degli Stati Uniti, e probabilmente anche in Europa, c’è molta indignazione morale per la barbarie, i crimini di guerra e le atrocità russe. Senza dubbio si stanno verificando come in ogni guerra. Non trova che questo sdegno morale sia un po’ selettivo?

Chomsky: L’indignazione morale è del tutto normale. Dovrebbe esserci un’indignazione morale. Ma se si va nel Sud del mondo, non riescono a credere a quello che vedono. Condannano la guerra, ovviamente. È un deplorevole crimine di aggressione. Poi guardano l’Occidente e dicono: Ma di cosa state parlando? Questo è ciò che ci fate continuamente.

È sorprendente vedere la differenza di commenti. Leggete il New York Times e il suo grande pensatore, Thomas Friedman. Un paio di settimane fa ha scritto un articolo in cui ha alzato le mani in segno di disperazione. Ha detto: Cosa possiamo fare? Come possiamo vivere in un mondo che ha un criminale di guerra? Non abbiamo mai vissuto un’esperienza simile dai tempi di Hitler. C’è un criminale di guerra in Russia. Non sappiamo come comportarci. Non abbiamo mai immaginato l’idea che ci possa essere un criminale di guerra ovunque.

Quando le persone nel Sud del mondo sentono questa notizia, non sanno se ridere o ridicolizzarsi. Abbiamo criminali di guerra che girano per Washington. In realtà, sappiamo come trattare i nostri criminali di guerra. Infatti, è successo nel ventesimo anniversario dell’invasione dell’Afghanistan. Ricordiamo che si trattò di un’invasione del tutto immotivata, fortemente osteggiata dall’opinione pubblica mondiale. Nella sezione stile del Washington Post c’era un’intervista al colpevole, George W. Bush, che poi ha invaso l’Iraq, un grande criminale di guerra, un’intervista a questo amabile nonnino che giocava con i nipoti, scherzava, mostrava i ritratti che aveva dipinto di personaggi famosi che aveva conosciuto. Un ambiente bellissimo e amichevole.

Quindi, sappiamo come trattare i criminali di guerra. Thomas Friedman si sbaglia. Li trattiamo molto bene.

Prendiamo ad esempio il principale criminale di guerra del periodo moderno, Henry Kissinger. Lo trattiamo non solo con gentilezza, ma anche con grande ammirazione. Dopotutto, è l’uomo che ha trasmesso l’ordine all’aeronautica militare di bombardare massicciamente la Cambogia – “tutto ciò che vola su tutto ciò che si muove”, è stata la sua frase. Non conosco un esempio analogo negli archivi di una richiesta di genocidio di massa. E fu attuato con un bombardamento molto intenso della Cambogia. Non ne sappiamo molto perché non indaghiamo sui nostri crimini. Ma Taylor Owen e Ben Kiernan, storici seri della Cambogia, lo hanno descritto. Poi c’è il nostro ruolo nel rovesciare il governo di Salvador Allende in Cile e nell’instaurare una feroce dittatura, e così via. Quindi, sappiamo come comportarci con i nostri criminali di guerra.

Tuttavia, Thomas Friedman non riesce a immaginare che esista qualcosa di simile all’Ucraina. Non c’è stato alcun commento su quanto ha scritto, il che significa che è stato considerato del tutto ragionevole. È difficile usare la parola selettività. È più che sorprendente. Quindi, sì, l’indignazione morale è perfettamente al suo posto. È positivo che gli americani stiano finalmente iniziando a mostrare un po’ di indignazione per i grandi crimini di guerra commessi da qualcun altro.