La bizzarra storia dei Discord leaks

Una delle fughe di notizie più significative e pesanti per l’intelligence americana – e su temi particolarmente delicati, ovvero non solo la guerra in Ucraina in generale ma anche le valutazioni sulla controffensiva primaverile di Kiev tanto attesa e discussa in questi mesi, senza dimenticare riferimenti ad altri Paesi, da Israele all’Iran – è circolata in modo insolito e bizzarro tra server Discord, Telegram e 4chan. Stiamo parlando di decine (ma secondo alcune stime di varie centinaia) di documenti e briefing riservati a leader militari (alcuni classificati Top Secret) apparentemente fotografati e diffusi online.

Il mistero, come si era intuito non appena alcuni giornalisti hanno iniziato a scavare online per risalire alla fonte del leak, è durato poco, almeno sulla base di quanto sappiamo mentre scrivo. Giovedì sera è stato infatti arrestato Jack Teixeira, un riservista ventunenne, membro della divisione di intelligence della Guardia Nazionale Aerea del Massachusetts, in servizio dal 2019 alla Otis Air National Guard Base di Cape Cod. “Il suo titolo ufficiale è Cyber Transport Systems journeyman e ha il grado di Airman 1st Class – una posizione relativamente junior”, riporta la BBC. “Essenzialmente uno specialista informatico responsabile delle reti di comunicazione militari”, riporta il Guardian. “Un funzionario della Difesa ha dichiarato all’Associated Press che in quel ruolo Teixeira avrebbe avuto un livello di autorizzazione di sicurezza (le security clearances, ndr) più elevato, perché avrebbe avuto anche il compito di garantire la protezione delle reti”.