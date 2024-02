La Corte Suprema dell’Alabama ha deciso che gli embrioni congelati sono bambini

Adria R Walker su The Guardian riporta la notizia della sentenza della Corte Suprema dello stato dell’Alabama riguardo allo status giuridico degli embrioni umani ottenuti durante le procedure di fecondazione in vitro (IVF).

Il caso esaminato dalla corte era quello in cui una donna che si sottoponeva alla procedura e i cui embrioni erano stati congelati aveva aperto il freezer e lasciato cadere a terra i contenitori di altri embrioni, causandone la “morte”. I genitori degli embrioni avevano fatto causa alla clinica per omicidio colposo, e dopo una prima sentenza di non luogo a procedere il caso era arrivato alla corte suprema, che invece ha sentenziato che i ricorrenti avevano ragione, in quanto la legge dello stato non prevede eccezioni per il reato di omicidio colposo di un minore, sia esso dentro o fuori dell’utero.

A questa interpretazione giuridica della legge il presidente della corte ha poi aggiunto una interpretazione politica:

Human life cannot be wrongfully destroyed without incurring the wrath of a holy God, who views the destruction of His image as an affront to Himself … this is true of unborn human life no less than it is of all other human life – that even before birth, all human beings bear the image of God, and their lives cannot be destroyed without effacing his glory.