La depenalizzazione del consumo di droga in Oregon

Jordan Gale (fotografie) e Jan Hoffman (testo) su The New York Times raccontano in cinque ritratti la situazione in Oregon dopo la scelta di depenalizzare il consumo di droga (€ — alt — alt2. Sullo stesso argomento, un articolo dell’Oregon Public Broadcasting).



Nel 2020, a seguito di un referendum, l’Oregon ha depenalizzato il consumo di droghe — di qualsiasi droga, compresi gli oppioidi. L’uso personale è semplicemente punito con una multa di cento dollari, multa che può essere non pagata frequentando un centro per le tossicodipendenze.

Tre anni più tardi, la situazione è complessa. Jennifer Myrle, proprietaria di una caffetteria, racconta del marciapiede davanti alla sua attività, cosparso di feci, urina, siringhe. David Baer, poliziotto, porta a fianco della pistola un blocchetto per fare le sanzioni e il Narcan per salvare la vita ai tossicodipendenti. In pochi si rivolgono ai centri per la riabilitazione.

Noah Nethers vive con la sua compagna in una tenda, girando l’Oregon. Per lui «Portland è il paradiso dei tossicodipendenti senzatetto». Noah assume Fentanyl e metanfetamine:

Elenca i vantaggi: può drogarsi dove vuole e la polizia non lo tormenta più. Ci sono più spacciatori, alla ricerca dei nuovi clienti che si trasferiscono in questo paradiso. Significa che la droga è abbondante e a buon mercato.

Gli aspetti negativi: la vita in tenda non è una passeggiata, dice, soprattutto quando la gente nelle tende vicine, strafatta di metanfetamina, vuole darti addosso con le mazze da baseball.

Gli ultimi due ritratti illustrano cosa non ha funzionato e cosa si può fare. Solara Salazar, direttrice del Cielo Treatment Center, accusa l’amministrazione pubblica di non aver impiegato speditamente le somme destinate al fenomeno tossicodipendenza:

«Sono una forte sostenitrice della riduzione del danno», ha continuato. «Un tempo il modello era “solo trattamento, niente riduzione del danno”. Ma ora c’è una spinta verso “solo riduzione del danno, nessun trattamento residenziale in più”, senza una via di mezzo», ha detto Salazar. Salazar fa parte del consiglio di amministrazione di Oregon Recovers, ente che fa pressione per migliorare il trattamento e il sostegno.

Sara Fischer è un reverendo della Chiesa episcopale Ss. Pietro e Paolo. Il sabato insieme ai fedeli organizza una un ritrovo per tutti i membri della comunità, che abbiano una casa o siano senzatetto, per abbattere le distanze: