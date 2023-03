La fantastica storia dell’Orient Express

Il canale youtube Get.factual presenta un documentario, prodotto dalle tv pubbliche tedesca e austriaca, sulla storia dell’Orient Express. Questo treno leggendario, che per quasi un secolo collegò Parigi e Istanbul, nacque grazie agli sforzi di Georges Nagelmackers, un ingegnere e imprenditore belga dell’Ottocento. Nagelmackers dedicò la sua carriera a rendere i lunghi viaggi internazionali in treno un’esperienza sicura e confortevole, per chi poteva pagare i biglietti dei suoi treni. Proseguendo sulle orme della compagnia statunitense Pullman Company, la Compagnie Internationale des Wagons-Lits di Nagelmackers introdusse e operò dei treni composti di vagoni specializzati, con vagoni letto e carrozze ristorante. Ogni dettaglio era studiato al millimetro, per garantire, nello spazio ristretto dei binari, lo stesso livello di comfort di un hotel di lusso. I problemi tecnici da affrontare erano innumerevoli, così come le difficoltà burocratiche causate dall’esigenza di interfacciarsi con le reti ferroviarie di molti paesi diversi. Nagelmackers tuttavia riuscì a consolidare la sua azienda, e a far viaggiare i suoi treni in giro per l’Europa, fino al Bosforo e oltre.