La fine dell’inchiesta «Passepartout»

Pasquale Motta su il Riformista commenta criticamente l’operato di Nicola Gratteri, oggi procuratore di Napoli.

Le doglianze di Motta partono dall’esito dell’inchiesta Passepartout, che vedeva coinvolti l’ex Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio più vari esponenti di spicco della politica e dell’imprenditoria.

Oliverio e gli altri imputati hanno beneficiato in alcuni casi dell’ intervenuta prescrizione, in altri del fatto che il reato è stato cancellato dal legislatore, uscendo prosciolti dalla vicenda giudiziaria.

Motta ritiene Gratteri responsabile impunito e chiede severità verso l’ex Procuratore di Catanzaro:

In un paese democratico, un magistrato che si vede bocciare in modo così netto le sue inchieste dalla Cassazione sarebbe costretto a rispondere delle sue azioni. In Italia, invece, le sconfitte giudiziarie diventano titoli di merito. E così Gratteri continua a ricevere applausi, ospitate in tv, e persino riconoscimenti. Non meno grave è il silenzio della stampa nazionale. È ora di chiedere conto al procuratore non solo dei suoi successi, ma soprattutto dei suoi fallimenti. Perché la giustizia, quella vera, non può essere una passerella per ambizioni personali. E perché il prezzo di questa giustizia spettacolarizzata lo stanno pagando tutti i calabresi.