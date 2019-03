La marijuana legale può battere quella del mercato nero? [EN]

A cura di @Perodatrent.

Un articolo del Guardian analizza i problemi economici della legalizzazione della marijuana come droga ricreativa, già attuale in California è progettata in altri stati USA.

La giustificazione principale della legalizzazione era la volontà di sottrarre la droga al mercato nero gestito dalla criminalità, e poter così tassarne la vendita.

But in Canada and the US states where weed is legal, the illegal market has proven to be a tenacious competitor – and it’s likely to remain so for years… On the east coast, where the gray market isn’t as pervasive, states need to set taxes at a level that won’t send users back to their dealers.