La moda medioevale delle scarpe a punta correlata ad un aumento degli alluci valghi dell’epoca.

Il Guardian riporta la notizia che un gruppo di antropologi britannici hanno studiato i resti ossei di persone sepolte nei secoli XIV e XV in cimiteri dedicati a gruppi sociali differenti, ed ha notato un aumento dei casi di alluce valgo rispetto a persone morte nei secoli immediatamente precedenti.

Le conclusioni dello studio mettono in relazione l’aumento dei casi di alluce valgo con l’introduzione di una nuova moda: le scarpe a punta. E notano un aumento delle fratture del femore tra le persone con questa banale patologia.

The increased prevalence of hallux valgus identified in individuals from the 14th to 15th centuries coincided with the adoption of new footwear with pointed toes. Those that adopted this fashion trend appear to have been more likely to develop balance and mobility problems that resulted in an increased risk of falls.