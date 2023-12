La realtà dei ”capitribù” cinesi in Africa

Negli scorsi anni, è nato un crescente interesse verso i Cinesi che sono stati nominati “capotribù” o “capo” in Africa, riporta il sito Sixth Tone. Si tratta di un fenomeno su cui circolano molte leggende, a volte promosse anche dai capi stessi sui social. Non è vero che queste persone abbiano propri eserciti, possiedano vaste tenute, e si dedichino alla poligamia; allo stesso tempo, i timori sul fatto che rappresentino l’ennesima espressione del neocolonialismo cinese nel continente sono quantomeno esagerati.

In realtà i capi cinesi sono molto pochi (24 o poco più), e non sono affatto un fenomeno unico. La posizione di “chieftain” ha una storia lunga e complessa, ma negli stati africani in cui questa carica esiste ancora, si tratta di una posizione con poteri limitati: la loro rilevanza è però aumentata negli ultimi trent’anni, in seguito alla crescente democratizzazione e alla minore importanza dello stato centrale. Di solito si tratta di figure con poteri informali che connettono la società ai politici e alle agenzie di sviluppo internazionale. Nominare uno straniero “capo” può avere vari scopi: promuovere i contatti con le aziende o gli istituti per cui lavora, dare un semplice titolo onorario, o renderlo un rappresentante del gruppo di stranieri a cui appartiene. I capi cinesi, parte di una crescente comunità cinese nella regione, si distinguono per essere prevalentemente imprenditori, ma sono comunque solo una parte degli stranieri che hanno ricevuto questo titolo (in Ghana, fra i 54 capi stranieri quelli cinesi sono solo due).