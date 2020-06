La ricetta di Isaac Newton per curare la peste

Lo Smithsonian Magazine commenta la notizia che viene messo all’asta un manoscritto del noto fisico Isaac Newton, che approva e fa suo un particolare trattamento farmacologico per la peste di un luminare belga dell’epoca.

The notebook’s pages also include more enduring recommendations, including the common sense observation that “places infected with the plague are to be avoided.” In one instance, Newton describes the case of a man who touched “pestilent papyrus, immediately felt a pain like a pricking needle, and developed a pestilent ulcer in the forefinger, and died in two days,”