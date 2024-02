Su Heritage Line un articolo ripercorre la storia dell’ao dai, l’indumento tradizionale nazionale vietnamita.

Quando si pensa alla bellezza sensuale e all’eleganza del Vietnam, niente rappresenta meglio il fascino femminile di un ao dai di seta fluente. Nel corso dei suoi quasi 300 anni di storia, questo abito nazionale ha subito diverse modifiche prima di arrivare alla versione moderna, che in genere consiste in una lunga tunica aderente con spacchi lungo i lati indossata su sottili pantaloni bianchi.

L’ao dai femminile si è infatti evoluto notevolmente nel corso degli anni, ma ne esiste anche una versione maschile, che però si è vista raramente al di fuori dei matrimoni e in occasione del Tet, il Nuovo Anno Lunare vietnamita, il giorno in cui secondo la tradizione le anime dei morti ritornano sulla terra. Il Tet è l’evento più importante dell’anno e si svolge tra la fine del mese di gennaio e l’inizio del mese di febbraio.

I pantaloni e il termine ao dai derivano dal sud del Vietnam, mentre la lunga tunica femminile proviene dalle regioni del nord. La storia di questo indumento inizia nel 1744 per ordine di un sovrano del Vietnam meridionale che impose a tutta la nobiltà di indossare un abito largo e dei pantaloni.

Nel 1744, Nguyen Phuc Khoat, sovrano del Vietnam meridionale, decretò che tutta la nobiltà, maschile e femminile, doveva indossare un abito molto largo, abbottonato sul davanti e pantaloni. Al fine di ingraziarsi il popolo nativo Cham, gli ao dai traevano influenze come colori e motivi dal loro abbigliamento secolare.

Nel nord del Vietnam intanto l’ao tu in 4 parti era indossato dalle donne della classe operaia e comprendeva una tunica esterna larga, una gonna lunga, una camicia aperta sul davanti e una fascia di stoffa legata intorno alla vita. Le donne dell’alta società sfoggiavano l’ao ngu than in 5 parti dai colori vivaci, senza cintura, chiuso sul davanti e con il colletto rialzato. L’elemento più importante che sarebbe stato adattato nel moderno ao dai erano i lembi appesi davanti e dietro, insieme alle tipiche fessure laterali.

Il moderno ao dai è nato negli anni ’30 grazie a uno stilista di Hanoi, Nguyen Cat Tuong, che fuse elementi del tradizionale ao dai del sud, dell’ao ngu del nord e dell’haute couture francese.

Piuttosto che nascondere la forma del corpo sottostante, il suo design più elegante e aderente accentuava le curve di chi lo indossava. Altre caratteristiche degne di nota includono vari colletti in stile occidentale, maniche a sbuffo, lunghezza estesa e pantaloni bianchi. Sfortunatamente, questo stile di ao dai fu ritenuto un po’ troppo provocatorio e inappropriato per l’epoca, e dopo pochi anni la tendenza era caduta nel dimenticatoio.

L’ao dai sarebbe tornato in auge un paio di decenni dopo grazie ad alcuni sarti di Saigon. In particolare un uomo del distretto di Da Kao di nome Dung lavorò per inserire nell’abito maniche dritte e raglan e cuciture diagonali, per aiutare i movimenti e ridurre le pieghe, cercando di renderlo più aderente per aumentarne la sensualità.

Durante gli anni ’60 l’ao dai iniziò a guadagnare terreno a livello globale quando i media occidentali fotografarono diverse mogli di funzionari di alto rango che indossavano quest’abito. In seguito i difficili momenti attraversati dal Vietnam fecero diminuire ancora una volta la popolarità di questo indumento.

Il suo ritorno definitivo avvenne tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90, con i concorsi di bellezza; in particolare a Miss International nel 1995 la concorrente vietnamita venne premiata come miglior costume nazionale per il suo ao dai. Da allora molte scuole e organizzazioni decisero di ripristinarlo come uniforme, facendolo entrare definitivamente nelle tradizioni vietnamite. E’ un abito riservato alle occasioni speciali, ma che può essere indossato anche quotidianamente da insegnanti di scuola e da coloro che lavorano a contatto con il pubblico e nell’ospitalità.

Thao Thai su Elle tesse le lodi dell’ao dai e ne descrive le evoluzioni più recenti:

Mentre alcuni stilisti rimangono fedeli alla lunga tunica con maniche raglan, altri stanno esplorando scollature a cuore, maniche a sbuffo e una vestibilità oversize e drappeggiata. Alcuni áo dài sono ora lunghi fino al ginocchio, un cenno alla praticità di navigare nelle metropoli in bici e motociclette. Con la globalizzazione e una popolazione diasporica sempre più curiosa delle proprie radici, l’áo dài è diventato rappresentativo di molto di più del semplice abbigliamento formale. È un modo per celebrare, e forse anche interrogare, l’identità.

Alcuni designer di ao dai personalizzati vogliono sfatare il mito che questo indumento si adatti solo a una certa linea del corpo, per venire incontro alle esigenze di tutte le donne che desiderano indossarlo.

Anche Remote Lands in un articolo di Ronan O’Connell racconta di questo indumento tradizionale:

Per molti è il simbolo iconico del Vietnam. Quando alcuni pensano allo stile del Vietnam, immaginano una donna elegantemente vestita con un cappello conico e una tunica di seta fluente, o ao dai. Il cappello conico, noto anche come non la, ha iniziato a estinguersi – divenne popolare negli ambienti rurali più di 1.000 anni fa per la sua tonalità e poi sono emersi stili diversi per uomini e donne e per occasioni casual e formali – ma oggi il non la sta diventando meno di moda. Non è così per l’ao dai.

Anche Vietcetera pubblica una bella storia dell’ao dai con interessanti fotografie.

Il moderno ao dai è una sinonimo di grazia, bellezza e orgoglio culturale. Sebbene molte tradizioni inizino a scomparire nel tempo, il costume rimane più forte che mai. Oggi, l’abito nazionale può assumere numerose forme creative e le donne di qualsiasi età o generazione possono indossare l’abito con fluida sicurezza ed eleganza. Le innovazioni più recenti includono tagli in grassetto e una vasta gamma di materiali, motivi e colori. Nel complesso, l’ao dai vietnamita è un abito che ogni donna può personalizzare per adattarlo al proprio gusto e alla propria figura. Dall’alta moda al tradizionalismo e tutto il resto, ci sono buone ragioni per cui questo vestito è un elemento così prezioso della cultura vietnamita.

Concludiamo con Variety e ‘The Sympathizer‘, una miniserie adattamento televisivo del romanzo del 2015, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa, Il simpatizzante, scritto da Viet Thanh Nguyen. Nel libro ad un certo punto il protagonista parla dell’ao dai e dall’effetto che questo indumento virginale, ma quasi aderente al corpo, aveva sui “visitatori” stranieri in Vietnam.