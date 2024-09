L’abito non fa il monaco

Article of Interest presenta un podcast che si occupa degli abiti indossati dai sacerdoti cattolici durante la messa e le varie funzioni e ne discute significato e costo.

L’autore presenta il sito di Viktor Slabbinck, la cui azienda produce paramenti da oltre 100 anni, e quello di Holy Rood, un’altra azienda del settore di cui propone il catalogo.

Max Paradiso per la BBC invece qualche anno fa raccontava la sua visita alla fiera vicentina di articoli religiosi:

Il reportage di Max Paradiso, ricco di immagini, ci porta a conoscere anche i visitatori di questa fiera:

Padre Pasquale ha viaggiato 13 ore di treno dalla sua parrocchia in Calabria per verificare le nuove tendenze in fatto di merci sacre. Con un piccolo blocco e una macchina fotografica, si aggira per i 15.000 metri quadrati della fiera, scattando foto furiosamente. Non ha molto tempo: deve prendere il treno per tornare a casa in poche ore per fare rapporto ai cappellani locali.

“Non mi perderei questa fiera per niente al mondo”, dice. “È un po’ una seccatura, questo è certo, dato che passo più tempo su un treno che altro, ma è importante per noi – umili sacerdoti del sud Italia – vedere come si sviluppa la chiesa cattolica, cosa c’è di nuovo in termini di tecnologia che renderebbe la nostra vita più facile e controllare cosa indossano i sacerdoti delle grandi città e come celebrano la liturgia”.