L’ammoniaca come combustibile del futuro? [EN]

Secondo uno studio della Royal Society, l’ammoniaca potrebbe diventare un importante vettore per il cosidetto idrogeno verde, cioe’ idrogeno ricavato dall’elettrolisi alimentata esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, con applicazioni che vanno dagli usi piu’ tradizionali per questo prodotto (principalmente come fertilizzante azotato in agricoltura) fino ad usi completamente nuovi come stoccaggio di energia e combustibile usato nelle turbine di navi e centrali elettriche.

Un articolo (link alternativo) del Financial Times esamina in particolare la possibile adozione dell’ammoniaca come combustibile ecologico, con enfasi sul potenziale utilizzo nelle navi.

Immagine da Wikimedia.