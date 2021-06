Come si approvvigionavano le legioni romane?

Roberto Trizio racconta nel proprio canale Youtube come l’esercito romano sopperisse alle necessità di vettovagliamento per le legioni romane. Dare da mangiare, da bere e provvedere a tutti i bisogni dei soldati era un’impresa molto difficile, che gli ufficiali romani curarono con particolare dedizione per risolvere le difficoltà e gli ostacoli quotidiani. Si parte dal problema dell’acqua: per gli uomini e per i cavalli, che potevano arrivare a consumare 15 litri d’acqua al giorno. In una legione si consumavano almeno 85mila litri al giorno. Per l’alimentazione bisognava garantire un fabbisogno calorico quotidiano di 3000 a ogni militare. Non andava trascurato il bisogno di foraggiare gli animali impiegati: i cavalli da guerra, i buoi e le bestie impiegate nei trasporti. Infine andava garantito un adeguato approvvigionamento di legname, spesso basato sulla deforestazione dei boschi della zona occupata. Anche in questa efficienza logistica sta uno dei segreti del successo militare di Roma antica.

