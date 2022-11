Lara Colturi, è nata una stella (da un’aquila a due teste)

Federico Militello su OA Sport parla del caso Lara Colturi, atleta classe 2006, di origini italiane, che gareggia per l’Albania.



Secondo Militello il cambio di casacca avviene per una certa rigidità della Federazione:

Ma come si è arrivati a questo? Come è stato possibile perdere un potenziale fenomeno come Lara Colturi, peraltro in un momento storico in cui non si intravedono ricambi importanti nelle discipline tecniche? Ce lo aveva spiegato qualche mese fa Daniela Ceccarelli: «Le motivazioni sono tecniche, nel senso che potrà continuare il suo percorso di crescita sciistica con noi, che la seguiamo da quando ha iniziato. Potrà affrontare con massima serenità la prossima stagione, la prima nelle categorie FIS, dove si cambiano tipi di materiali e gare. Avrà la famiglia al proprio fianco, e farà parte di un bel gruppo di ragazzi della squadra albanese, che già conosce, perché vivono e sciano nella nostra zona, tra Sestriere e Bardonecchia. Inoltre avrà accesso a tutte le gare, che sceglieremo con lei, così come hanno accesso altre atlete di pari età di nazionali quali Austria, Norvegia, Croazia, ad esempio, senza alcune delle limitazioni che ci sono in altre nazionali». In sostanza, la campionessa olimpica di Salt Lake City 2002 ci ha fatto capire come Lara ed il suo staff non fossero disposti a sottostare alle imposizioni gerarchiche dettate dalla Federazione Italiana Sport Invernali.