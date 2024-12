L’arte del temari

The Mainichi ci introduce all’antica arte giapponese del temari, utilizzata per creare sfere ornate con complessi motivi geometrici, tramandata da oltre mille anni.

La tecnica del temari usa materiali naturali e le sfere sono realizzate con fili di cotone tinti a mano utilizzando piante e fiori.

Nello studio di Araki (maestra del Sanuki Kagari Temari – n.d.r.), che funge anche da sede per la società di conservazione di Temari, ci sono 140 tonalità di filo di cotone, tra cui delicati rosa e blu, oltre a colori più vividi e tutte le sottili gradazioni intermedie. Le donne li tingono a mano, utilizzando piante, fiori e altri ingredienti naturali, tra cui la cocciniglia, un insetto che vive nei cactus e che produce un colorante rosso. La tonalità più profonda dell’indaco viene tinta più e più volte per diventare quasi nera. Il giallo e il blu si combinano per formare splendidi verdi. Il succo di soia viene aggiunto per approfondire le tinte, un pizzico di proteine organiche. Fuori dallo studio, anelli di filo di cotone, oggi in varie tonalità di giallo, sono appesi all’esterno all’ombra ad asciugare.

Ogni temari richiede settimane o mesi per essere completato, con un lavoro di cucitura meticoloso e preciso. Quest’arte sta guadagnando nuova popolarità sia in Giappone che all’estero, con nuovi utilizzi nelle decorazioni natalizie o come diffusori di profumi.

Queste palle caleidoscopiche non sono fatte per essere lanciate o calciate. Sono destinati a diventare cimeli di famiglia, portando preghiere per la salute e la bontà. Potrebbero essere apprezzati come un dipinto o un pezzo di scultura in una casa occidentale. Il concetto alla base del temari è un’elegante ultraterrena, una bellezza poco pratica che è anche molto laboriosa da creare. “Dal nulla, nasce qualcosa di così bello, che porta gioia”, dice Araki. “Voglio che si ricordi che ci sono cose belle in questo mondo che possono essere fatte solo a mano”.

Sono poche le persone in grado di realizzare queste sfere seguendo i metodi tradizionali:

Oggi, solo alcune decine di persone, tutte donne, possono preparare le palle temari secondo gli standard tradizionali. “L’aspetto più impegnativo è quello di formare i successori. In genere ci vogliono più di 10 anni per addestrarli, quindi hai bisogno di persone disposte a continuare il mestiere per molto tempo”, ha detto Araki. “Quando le persone iniziano a provare gioia insieme alle difficoltà che derivano dalla creazione del temari, tendono ad andare avanti”.

Cath Lealand per Japan Objects racconta in un pezzo ricco di immagini alcune cose sul temari presentando questo lavoro di alto artigianato in un video del canale youtube Impressive Japan: