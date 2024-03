L’arte di raccontare la cornice della notizia, ignorando il quadro

Partendo dai dubbi su come esprimere il giudizio su un videogioco che deve recensire, Lorenzo Fantoni su The Heavy Meta parla del libro Unframing: come difendersi da chi può stabilire cosa è rilevante per noi, descrivendo vari esempi (tra cui il noto caso Ferragni) di come il modo di raccontare la notizia definisca la notizia e di come gli stessi siti trasformano il modo di raccontarla secondo l’utenza a cui si riferiscono.

A volte ce lo ricordiamo a volte no, ma tutte le notizie hanno non solo un contesto, ma una cornice, ovvero uno spazio che in qualche modo identifica i confini in cui si vuole che quella notizia venga recepita. La chiamo cornice perché in inglese si usa proprio il termine “frame” e l’atto di inquadrare una notizia in un determinato contesto, che magari tralascia tutt’altro, viene definito “framing”. Il framing ci ricorda che il diavolo sta nei dettagli, che ogni notizia può essere data in modo da suscitare rabbia, indignazione, gioia e, soprattutto, essere modellata per un determinato pubblico. Di solito, il pubblico che costituisce l’audience ideale di un determinato quotidiano/blog/creator o personaggio politico.

Riporta quindi alcuni esempi di come presentando la notizia si attira interesse positivo o negativo in modo diverso, per esempio riportando che dei civili a Gaza sono morti, piuttosto che sono stato uccisi in una operazione militare o ancora massacrati da una forza che ha invaso le loro terre.

Lo stesso media può esporre informazioni diametralmente opposte secondo il target interessato, la notizia di uno studente non regolarmente registrato in America che ha ricevuto un contributo allo studio dall’università viene riportato da Fox News Latino come con un gesto raro, l’università ha garantito una borsa di studio ad uno studente senza documentazione. Fox news channel riporta soldi ai clandestini.

Viene inoltre riportato come perfetto esempio di framing la notizia che la registra del prossimo film di guerre stellari abbia detto che non vuole che nessun uomo vada a vedere il prossimo film di Star Wars. La registra Sharmeen Obaid-Chinoy ha effettivamente detto quella frase, ma 8 anni prima, in un contesto totalmente diverso. Ma rimuovendo il contesto ed affiancando la frase alla notizia del giorno è stata creata una nuova informazione, falsa, perfetta per istigare grande interesse e reazioni.

Dopo gli esempi Lorenzo Fantoni ci avverte del pericolo: