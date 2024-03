Le armi chimiche e la nascita della chemioterapia

La parola greca pharmakon può indicare, allo stesso modo, un veleno o una medicina. E, forse, non esiste esempio più calzante di questo apparente ossimoro che la storia dei primi farmaci chemioterapici, figli di una delle tecnologie più terrificanti mai sviluppate dall’umanità e di uno dei più tragici disastri della storia italiana.

Sarah Everts, su Chemical & Engineering News, in un interessante long form ci porta a ripercorrere la tragica storia dell’utilizzo bellico dei gas tossici e tratteggia un ritratto di Fritz Haber, il “padre” delle armi chimiche moderne.

Even though poison gas was not an efficient killing weapon on WWI battlefields, its adoption set a precedent for using chemicals to murder en masse. In the past century, poison gas has killed millions of civilians around the world: commuters on the Tokyo subway, anti-government demonstrators in Syria, and those incarcerated in Third Reich concentration camps, including some of Haber’s own family. Haber and his colleagues had as much control over their new weapon as they had control over the wind that blew chlorine across no-man’s-land on April 22, 1915.

La Prima Guerra Mondiale segna l’inizio di una nuova epoca nella guerra chimica. Durante la guerra i contendenti utilizzarono più di 50 agenti chimici distinti, dai gas lacrimogeni a veri killer come il fosgene, il cloro e il gas mostarda, responsabili di 1,3 milioni di feriti e 90-100mila morti. In questa tragedia nella tragedia, la parte del leone la fece il famigerato gas mostarda. Introdotto dai tedeschi nel 1917, il gas mostarda si presenta come un liquido oleoso, dal caratteristico odore di aglio o rafano, e con effetti terrificanti sull’organismo umano.

As gas mask technology improved, both sides got better at surviving onslaughts of poison-filled artillery shells, and once again the two sides hit a stalemate. That is, until the summer of 1917, when Germany introduced mustard gas. Within a year, the Allies were also deploying the poison. Soon known as the “king of the battle gases,” mustard gas is actually an oily liquid that can pass through leather, rubber, and most textiles. This liquid produces a toxic vapor that goes beyond hurting the eyes, nose, throat, and lungs, which are the standard gas target areas that can be protected with a mask. Mustard gas also attacks the skin. And it has a delayed reaction.

“The effects did not become apparent for up to 12 hours,” wrote John Ellis in Eye-Deep in Hell: Trench Warfare in World War I. “But then it began to rot the body, within and without. The skin blistered, the eyes became extremely painful and nausea and vomiting began. Worse, the gas attacked the bronchial tubes, stripping off the mucous membrane. The pain was almost beyond endurance and in most cases [victims] had to be strapped to their beds”