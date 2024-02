Le polpette di carne coltivata di Mammuth sono una farsa

Il canale Youtube Entropy for life, in un video pubblicato oggi, spiega come l’altisonante annuncio fatto circa un anno fa da una start-up, cioè di aver prodotto «polpette di carne di Mammuth lanoso», in effetti non era completamente esatto.

Durante le ricerche per un video sulla carne coltivata, Giacomo Moro Mauretto ed il suo team si imbattono in questa notizia: una start-up ha prodotto in laboratorio carne di Mammuth lanoso e ne ha realizzato delle polpette.

Cercando notizie che confermino questo annuncio, si rendono conto che, in effetti, i ricercatori della start-up non hanno prodotto in laboratorio carne di mammuth, ma hanno solo replicato la mioglobina dell’animale estinto, facendola produrre a cellule muscolari di pecora.

Scoperta notevole, comunque, no? Beh, non proprio…

La sequenza della mioglobina di mammuth, disponibile pubblicamente nelle banche dati genetiche, non è completa. Per completarla è stata usata la sequenza della mioglobina dell’elefante africano.

Come i dinosauri in Jurassic Park, insomma.

Quasi. Infatti la sequenza della mioglobina dell’elefante africano è identica alla sequenza della mioglobina del mammuth lanoso…