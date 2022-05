L’economia ai tempi della guerra russo-ucraina / 30 maggio – 12 giugno

Guerra in Ucraina, che fine hanno fatto gli oligarchi?

Su segnalazione di Qwerty

L’Osservatorio Balcani e Caucaso descrive come gli oligarchi ucraini stiano reagendo al conflitto. L’invasione russa li ha colti in un momento critico, in cui Zelenskij – nonostante fosse stato appoggiato all’inizio da uno di essi, Ihor Kolomojs’kij – stava per passare una legge contro il conflitto d’interessi. La guerra ovviamente ha rimescolato le carte, e le reazioni degli oligarchi sono state varie: molti sono fuggiti dal paese, Medvedchuk – un amico personale di Putin- è stato perfino arrestato, mentre Kolomojs’kij sta tenendo un basso profilo. Il caso più singolare è però quello dell’uomo più ricco d’Ucraina, Rinat Achmetov, che tra le altre cose è anche il proprietario della famosa acciaieria Azovstal. Achmetov era uno stretto collaboratore di Yanukovich, aveva perseguito per anni una politica filorussa, e aveva tentato di mediare con le autorità separatiste del Donbass: ora però sta sostenendo chiaramente l’Ucraina, con numerose dichiarazioni pubbliche e donazioni private. Non si sa ancora se il conflitto segnerà l’inizio di un nuovo e più sano rapporto fra capitale privato e vita pubblica, o se semplicemente provocherà la sostituzione di alcuni oligarchi con altri, come temono alcuni osservatori: