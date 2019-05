A cura di @martina.

Andrew Ng, uno dei massimi esperti di Intelligenza Artificiale, afferma che “l’intelligenza artificiale è la nuova elettricità”: proprio come l’elettricità ha trasformato il mondo 100 anni fa, così succederà per l’AI, non solo per gli effetti sulla nostra vita ma anche per il modo in cui verrà introdotta e distribuita.

Questo paragone è ripreso nell’articolo di Fabrizio Bocci:

Forse quello che adesso appare a molti come un deserto da esplorare con pochi e rudimentali strumenti a disposizione per orientarsi, tra qualche anno diventerà una commodity che le generazioni successive alle nostre daranno per scontato.

Immagine: https://pixabay.com/photos/edison-bulbs-light-bulbs-fixture-2965974/