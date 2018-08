McCain: l’ultimo conservatore

A cura di @Ippolito stefanoforo.

Racconta Benjamin Wallace-Wells sul New Yorker come John McCain sia l’ultimo rappresentante di una destra che non c’è più: un conservatore gentiluomo, patriottico, ex eroe di guerra, figura romantica e d’antan, con i limiti del paternalismo, certo, ma sensibilmente diverso nella sua squisita cortesia e raffinatezza dall’insulto e dalla volgarità di Donald Trump, rappresentante della nuova destra emergente, ventrale e dozzinale.