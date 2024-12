moovies-dicembre 2024

Eh sì, è arrivato quel momento dell’anno, in cui si fanno i bilanci, si tirano le somme e si leggono gli oroscopi si fanno le classifiche.

I mucchi non si sottrarranno ai compiti della tradizione e scriveranno qui sotto quali film o serie hanno apprezzato particolarmente quest’anno, così poi la sottoscritta potrà metterli tutti insieme e nella prossima puntata potremo se non proclamare il vincitore (or the hooscar goes to…) almeno avere un bel listone di opere che ci possiamo portare nel prossimo anno. Vale quello che avete visto nel 2024, non solo i film o le serie uscite, quindi se vi siete recuperati I Soprano o Via col vento quest’anno lo potete indicare, basta che vi sia piaciuto.

Ma volevo anche farvi un piccolo regalino, un calendario dell’avvento: lo so che è già iniziato ma non è mai troppo tardi per iniziare a vedere belle cose. Il Guardian ha chiesto a 24 tra registi, attori e sceneggiatori i film da guardare durante le feste. Ce n’è di tutti i tipi, non solo film classicamente natalizi. In fondo,