Morandi a New York

Un articolo uscito su Artribune presenta la mostra “Giorgio Morandi – Time Suspended II” a New York, aperta dal 26 settembre al 26 novembre, che è ritenuta la più grande esposizione dedicata all’artista bolognese mai allestita nella città.

La mostra, curata da Marilena Pasquali e dal gallerista Mattia De Luca, celebra il 60esimo anniversario della morte di Morandi e include circa sessanta opere realizzate tra il 1913 e il 1964. L’esposizione è allestita in una storica casa nell’Upper East Side di Manhattan e si sviluppa su due piani, animando sei stanze con le iconiche nature morte, paesaggi e dipinti di fiori di Morandi. La mostra offre una rara opportunità di vedere riunite opere provenienti da prestigiose collezioni private e museali.

Il progetto espositivo era già stato ospitato a Roma nel 2022, ma in occasione della mostra di New York è stato ampliato e rivisto.

“Raramente un artista ha saputo trasmettere ragione e sentimento fusi insieme come ha fatto Giorgio Morandi con le sue composizioni di oggetti, i suoi scorci di natura, i suoi fiori di seta, immagini in apparenza così ‘neutrali ’e in realtà così forti, così vuote di uomini e così colme di umanità”, così si era espressa Marilena Pasquali, fondatrice e direttrice del Centro Studi Giorgio Morandi di Bologna, nonché curatrice di Giorgio Morandi, Il tempo sospeso, ospitata negli spazi della galleria Mattia de Luca a Roma da aprile a luglio 2022.

Marilena Pasquali è una storica dell’arte italiana, specializzata in arte contemporanea e gestione museale. Laureata all’Università di Bologna, ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio e alla promozione dell’opera di Giorgio Morandi. Nel 1993, ha fondato e diretto fino al 2001 il Museo Morandi a Bologna, che ospita una vasta collezione delle opere dell’artista. Dopo aver lasciato il museo, ha creato il Centro Studi Giorgio Morandi, di cui è presidente, e ha continuato a curare numerose mostre e pubblicazioni dedicate a Morandi e ad altri artisti del Novecento.

The Art Newspaper scrive a proposito di questo evento:

Una galleria italiana di modeste dimensioni è riuscita dove i mega mercanti hanno fallito nel riunire circa 70 opere dell’artista italiano Giorgio Morandi in una mostra che abbraccia tutta la sua carriera a New York alla fine di questo mese. Organizzata dal mercante romano Mattia de Luca, la mostra presenta circa 55 dipinti e 15 opere su carta risalenti al periodo compreso tra il 1913 e il 1964, tra cui nature morte firmate dall’artista, oltre a paesaggi e dipinti floreali. Coincide con il 60° anniversario della morte dell’artista. La mostra è “tra le più grandi e significative mostre dedicate all’artista negli Stati Uniti in quasi 20 anni”, secondo una portavoce della galleria. L’ultima mostra a New York di questa portata e portata è stata nel 2008 al Metropolitan Museum of Art e comprendeva 110 opere.

L’articolo di The Art Newspaper dà qualche informazione sulla provenienza delle opere in mostra: