Muccard 2025: il concorso per la tessera di hookii

L’anno passato ci ha visto festeggiare insieme il decennale della nostra pregevole associazione.

Chi di voi ha avuto il coraggio… volevamo dire il buon cuore di associarsi a hookii ha anche avuto modo di ricevere la tessera associativa del decennale proposta dal nostro Nessuno tramite l’ormai consueto concorso.

Siccome questa è una abitudine che ci piace molto, siamo qui per invitare tutti voi utenti, parenti e conoscenti, a pensare la nuova tessera che divide il mondo in due parti: i soci di hookii da un lato e il resto del mondo dall’altro.

Suvvia ordunque, tirate fuori il vostro spirito creativo, mettete in movimento il neurone artistico che sonnecchia nell’emisfero destro del vostro cervello e diventate il creativo dell’anno della nostra piccola, ma tenace comunità internettiana.

Ricordatevi che potete anche farvi aiutare dall’AI senza alcun problema, ma ci piacerebbe che ci metteste comunque qualcosa di vostro, che dia il senso d’appartenenza alla nostra comunità.

Il vincitore, o la vincitrice, potrà vantarsi del risultato raggiunto citandolo, a proprio rischio e pericolo, nel suo CV nella sezione “Capacità e competenze artistiche”, ma il CD di hookii non si assume alcuna responsabilità per la mancata realizzazione delle vostre aspirazioni professionali.

Di seguito i dati e le indicazioni tecniche alle quali attenersi:

– Ogni partecipante può proporre una sola variante, scegliendo la sua idea migliore

– La proposta può esplicitare il tema con qualsiasi arte visiva STATICA

– La proposta grafica dovrà avere proporzioni adatte ad essere riprodotte su una tessera standard 85 x 54 mm

– Il formato ideale per la fase di selezione e votazione è 1080 x 710 pixel

– La grafica dovrà ospitare il logo dell’associazione e l’anno 2025

– Il logo non va modificato o colorato, se avete dubbi su quello che è lecito fare chiedete pure. Il logo non deve essere troppo piccolo o collocato troppo vicino ai bordi

– Per l’anno invece liberi tutti

Se la proposta non è frutto del vostro ingegno, ma è qualche cosa di suggestivo partorito da mano non vostra, assicuratevi che nessuno possa o voglia accampare diritti su quella immagine, nel dubbio evitate.

I file devono essere inviati in formato jpeg, per facilitare la pubblicazione e le votazioni. Il vincitore dovrà poi fornire il file originale per consentire la stampa

Le proposte devono contenere un fronte E BASTA.

ENTRO IL 23 febbraio 2025 al seguente indirizzo e-mail: editor[chiocciola] Tutti i partecipanti dovranno inviare le loro fotoal seguente indirizzo e-mail: editor[chiocciola] hookii.org

Inserite nell’oggetto della mail la dicitura MUCCARD 2025

Durante il periodo delle votazioni che seguirà la discussione rimarrà aperta e sarà possibile confrontarsi e scambiare opinioni sulle proposte. L’anonimato delle proposte deve essere garantito fino a votazioni ultimate, pena la squalifica dei partecipanti che decidessero di uscire allo scoperto.

Quando abbiamo detto di non porre limiti alla fantasia non era vero: saranno scartate tessere con contenuto ritenuto offensivo, razzista, sessuale o comunque inappropriato a insindacabile giudizio delle marmotte. Statece!

Evitate per cortesia di inquinare il bar con proposte alternative a quelle in gara.